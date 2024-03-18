Липецкие студенты могут принять участие во Всероссийском проекте «Твой Ход». Блок основных конкурсных испытаний в четвёртом сезоне включает в себя несколько треков:

Трек «Первопроходец». Периоды подачи заявок: 25 января — 26 февраля (для первокурсников 2023), 1 сентября — 30 сентября (для первокурсников 2024 года). Он позволит первокурсникам заявить о себе, погрузиться в студенческое сообщество и его возможности, а также познакомиться с экосистемой молодёжной политики страны, следуя по дорожной карте. По результатам проведения трека определятся 400 победителей, которые получат ценные призы и подарки от проекта «Твой Ход» и партнёров.

Трек «Делаю». Период подачи заявок: 25 января — 11 марта. Этот трек направлен на выявление лидерской позиции среди студентов. По его результатам определят 200 проектов, авторы которых получат премию 1 000 000 рублей. Эти средства можно использовать для оплаты обучения в российских образовательных учреждениях, улучшения жилищных условий или развития своего проекта.

В четвёртом сезоне продолжит свою работу Экспертный центр «Твой Ход», который появился в третьем сезоне благодаря росту и развитию трека «Определяю». Участники могут присоединиться к опросам и исследованиям, а также предложить решения по изменению среды вуза и поделиться своими идеями по улучшению учебных заведений.

Новым в четвёртом сезоне будет экспедиция по изучению российского студенчества и создание сборника «Традиции и тенденции российского студенческого сообщества». Также студенты смогут принять участие в годовом исследовании «100 вопросов о студенчестве», состоящим из 100 вопросов, разделённых на 4 блока: «Академическая сфера», «Социальная сфера», «Личное развитие и карьера» и «Здоровье и благополучие». Исследование позволит получить и проанализировать более глубокие и разнонаправленные данные о жизни студентов.

Более подробную информацию об участии в конкурсных треках, нововведениях и возможностях проекта можно получить на платформе «Твой Ход»: https://tvoyhod.online/.

«Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – считает губернатор Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны юноши и девушки, способные работать на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир».

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и Министерством науки и высшего образования РФ, а также входит в президентскую платформу АНО «Россия — страна возможностей». Он формирует благоприятную среду для генерации и развития проектов и инициатив активной молодежи. Сейчас проект насчитывает более 1,6 млн участников, свыше 13 тыс. амбассадоров и 575 вузов-партнеров.