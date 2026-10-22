Липецкие студенты могут выиграть стажировку в ведущих компаниях страны

До 10 ноября продлена регистрация на X Всероссийскую олимпиаду студентов «Я – профессионал» – проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей». В Липецкой области к участию уже присоединились более 2000 студентов.

В юбилейном сезоне участникам доступны 68 направлений – от авиастроения и беспилотных систем до биоинженерии и международных отношений. Один студент может подать заявки на любое количество дисциплин. Всего по стране на олимпиаду зарегистрировались свыше 120 тысяч человек, подавших более 520 тысяч заявок.

«Участие в таких масштабных проектах, как олимпиада «Я – профессионал», – это серьезный шаг к профессиональному становлению. Нашим студентам важно не бояться пробовать свои силы в смежных и даже неожиданных направлениях: именно на стыке знаний рождаются самые востребованные специалисты», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

После завершения приема заявок стартует отборочный этап – он пройдет с 13 по 29 ноября. Конкурсантам предстоит решать практико-ориентированные задачи, разработанные экспертами ведущих вузов и индустриальными партнерами олимпиады. Заключительный этап запланирован на февраль–апрель 2027 года, а итоги сезона подведут в мае–июне 2027 года. Финалистов ждут денежные премии, льготы при поступлении в вузы и стажировки в компаниях-партнерах.

Олимпиада «Я – профессионал» проводится в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.