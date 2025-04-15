Липецкие студенты-молодогвардейцы будут помогать мирным жителям Донбасса и Курской области

Сводный отряд молодогвардейцев из Липецкой области отправился в Донецкую народную республику. В составе группы — студенты Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий, Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства, Усманского промышленно-технологического колледжа, Лебедянского педагогического колледжа.

Ребята в составе федеральной группы будут помогать ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам и многодетным семьям. Также волонтеры будут работать в госпиталях и медицинских учреждениях Донецка, Мариуполя и Токмака.

«Наша молодежь в очередной раз доказывает, что взаимопомощь для них не просто слова, а реальные дела. Ребята едут в непростые условия, но их стремление поддержать тех, кто в этом нуждается, заслуживает огромного уважения», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В течение недели ещё одна группа «Молодой Гвардии» отправится на помощь мирным жителям. На протяжении двух недель липецкая молодежь будет работать в Курской области на приеме, перераспределении и доставке гуманитарной помощи.