Предложение о трудоустройстве получили студенты Липецкого казачьего института технологий и управления во время практики на заводе «ЧСЗ-Липецк», расположенном на Грязинской площадке ОЭЗ «Липецк». Сейчас они трудятся слесарями. Частью команды компании-производителя изделий из стекла также стал студент Данковского агропромышленного техникума.

За год практику на «ЧСЗ-Липецк» прошли больше 50 студентов. В их числе – ребята из Воронежского института высоких технологий. На заводе они получали оплату, горячее питание, жильё также предоставляется за счёт компании.

«Отличный пример, когда предприятие самостоятельно готовит кадры под себя. Многие компании в нашем регионе уже успешно применяют эту практику, сотрудничая с образовательными учреждениями и Центром молодёжной карьеры», – комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.