Проект по поддержке добровольчества в сфере сохранения культурного наследия стартовал в регионе. Его организаторы и сиполнители АНО «Гражданский университет» и ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского при поддержке управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области. Инициатива направлена на поддержку добровольческого движения в сфере сохранения культурного наследия, популяризацию, защиту, восстановление и сохранение объектов культурного наследия и проводится в рамках регионального проекта «Творческие люди» в составе национального проекта «Культура».

В течение 10 дней 150 волонтеров из студентов института истории, права и общественных наук липецкого педуниверситета проведут научно-исследовательские археологические работы по определению границ городов-крепостей Белгородской защитной черты XVII века. Они будут проходить на местах расположения четырех городов засечной черты: Усмань, Белоколодск (современное с.Пады Липецкого района), Романов (современное с.Ленино Липецкого район), Сокольск ( район Сокола современного г. Липецка).

Руководить работой будет доцент, директор института истории, права и общественных наук Елена Найденова. Исследовательская часть будет осуществляться под руководством ведущего специалиста по изучению Белгородской черты Александра Голотвина.

Также в рамках проекта для его участников запланированы научно-образовательные лекции и экскурсии по объектам исторического наследия. Их проведет кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории Александр Бессуднов.

«Мы обязаны сохранить культурное наследие для будущих поколений. В регионе уделяется большое внимание возрождению и охране памятников истории, природы и архитектуры. Это помогает глубже понимать историю Липецкой области и биографии живших здесь выдающихся исторических личностей», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

15 сентября на месте бывшего города Романова будут подведены итоги исполнения проекта. Вместе с добровольцами и преподавателями ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского обсудят перспективы работы по сохранению объектов культурного наследия региона представители профильных исполнительных органов власти. Особое внимание будет уделено памятникам Белгородской черты.