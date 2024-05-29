В Липецкой области продолжаются встречи в рамках проекта «Большое Космическое Путешествие — 2024. Руководитель Центра космических знаний, писатель-документалист Александр Артемьев встретился со студентами Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства. Лекция была посвящена выдающемуся космонавту Алексею Леонову. 30 мая ему бы исполнилось 90 лет.

Александр Артемьев рассказал студентам о его биографии, технике организации работ космонавтов за пределами космических кораблей м станций. Алексей Леонов проложил дорогу многим программам, совершив выход в открытый космос из корабля «Восход-2» 18 марта 1965 года. В дальнейшем стал участником нашей лунной программы, готовился к тому, чтобы совершить посадку на Луну и выполнить работу на её поверхности. Часть подготовки к полёту на Луну проходила в Липецком авиацентре, где группа космонавтов во главе с Алексеем Леоновым отрабатывала пилотирование вертолёта – имитатора лунного космического корабля.

В 1975 году Алексей Леонов в качестве командира комического корабля вместе с Валерием Кубасовым осуществил первую в мире стыковку с американским кораблём в рамках совместной с США программы «Союз»-«Аполлон». Прославленный космонавт многократно посещал Липецк, встречался с липецкой общественностью, проводил встречи с молодёжью.

Александр Артемьев познакомил студентов с историей развития космической техники, акцентируя внимание на осуществлении работ космонавтов в открытом космосе. При этом он делился впечатлениями от личного общения с Алексеем Леоновым и другими космонавтами, ветеранами отрасли.