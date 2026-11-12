Липецкие студенты подали рекордное количество заявок на олимпиаду «Я – профессионал»

Подведены итоги регистрации на X сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Юбилейный сезон стал рекордным: к проекту присоединились более 230 тысяч студентов со всей страны, которые подали свыше 990 тысяч заявок. От студентов Липецкой области поступило 4 370 заявок, а всего в регионе зарегистрировались 1 228 участников.

В новом сезоне олимпиада объединила 68 направлений — от инженерных и технических дисциплин до гуманитарных, медицинских и социально-экономических. Задания для участников разрабатывают эксперты ведущих российских университетов совместно с представителями компаний-партнеров, что позволяет студентам познакомиться с реальными профессиональными задачами, оценить свои компетенции и лучше понять требования современного рынка труда.

В Липецкой области наибольшую активность проявили студенты ЛГПУ им. П. П. Семенова-Тян-Шанского — 512 участников, Елецкого государственного университета имени И. А. Бунина — 339 и Липецкого государственного технического университета — 302.

Самыми востребованными направлениями у студентов Липецкой области стали «Педагогика образования» — 364 заявки, «Искусственный интеллект» — 162 и «Дизайн» — 146.

Участники олимпиады получили возможность выбрать направления независимо от своей основной специальности и проверить знания на заданиях, разработанных совместно с ведущими университетами и работодателями. Сильнейшие участники смогут получить денежные премии, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру, а также возможность пройти стажировку в компаниях-партнерах олимпиады.

С 13 по 29 ноября 2026 года участников ждет отборочный этап, на котором им предстоит выполнить практико-ориентированные задания, разработанные экспертами ведущих вузов и представителями индустриальных партнеров. Заключительный этап пройдет с февраля по апрель 2027 года, а итоги X сезона будут объявлены в мае–июне 2027 года.

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России. За девять сезонов участниками олимпиады стали более 1,6 млн студентов; более 31 тыс. дипломантов получили право на льготное поступление в ведущие вузы страны, более 4,5 тыс. человек стали медалистами и получили денежные премии.