Студенты Липецкого машиностроительного колледжа и Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства обучаются профессиям в современных мастерских. Они оборудованы по нацпроекту «Образование». Так, в мастерской «Инженерный дизайн САD» полтора десятка 3D-принтеров и компьютеры для инженерного дизайна. В мастерской «Аддитивное производство» более 10 3D-принтеров и столько же стационарных сканеров. Студенты изучают технологии машиностроения, а также автомобиле- и тракторостроения, основы проектирования на 3D-принтерах.

«Современное оборудование позволяет студентам во время обучения до совершенства отработать практические навыки, – отмечает губернатор Игорь Артамонов. – Это поможет готовить нужные региону кадры с учетом запросов работодателей».

В 2019 году в Липецком колледже транспорта и дорожного хозяйства открыли пять новых мастерских. Студенты занимаются кузовным ремонтом и покраской автомобилей, учатся обслуживать грузовые автомобили. В мастерских есть автомобили разных марок и комплектации. Есть диагностическое оборудование, как в настоящем современном автосервисе. Молодых специалистов Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства охотно берут на работу. В восьми колледжах региона и в ЕГУ им. И. А Бунина, реализующего программы среднего профессионального образования открыто 35 новых мастерских в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Мастерские созданы с 2019 по 2022 годы.