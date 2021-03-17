В Липецкой области реализуют проект «Будущее моего района». Студенты – будущие управленцы посещают муниципалитеты, исследуют их потенциал, анализируют сильные и слабые стороны, чтобы выработать идеи для дальнейшего развития.

Вчера студенты Липецкого филиала РАНХиГС побывали в Добринском районе.

Инициативная группа ребят во главе с опытным наставником Сергеем Дмитриевичем Зубковым приехала в район, чтобы своими глазами увидеть будущий фронт работ.

Для студентов провели обзорную экскурсию по району, честно рассказали о сильных и слабых его сторонах, в презентации наглядно показали перспективы социально–экономического развития района.

“Особенно приятно было наблюдать горящие глаза ребят во время нашей дискуссии!”, – заметил Роман Иванович Ченцов, глава администрации Добринского.

Студенты уезжали из района озадаченные открывающимися перспективами и с огромным желанием внести свой посильный вклад в его развитие.

Своими впечатлениями от встречи поделился студент 2 курса направления «Государственное и муниципальное управление» Александр Курдюков:

«Добринский район – потенциальный туристический центр для людей всех возрастов показал возможности для развития научной и промышленной деятельности, но в первую очередь район аграрный, именно поэтому приоритет имеет направление развития сельскохозяйственного сектора. Кроме того, район удивил необыкновенной гостеприимностью и доброжелательным отношением. В процессе посещения нашу рабочую группу сопровождали местные экскурсоводы, а в каждом следующем месте, в том числе библиотеке в посёлке Добринка, центре культуры и досуга в Талицком Чамлыке нас встречали их приветливые сотрудники, показавшие себя как люди, радеющие за развитие культуры, искусства и народного творчества в своём районе.

Мы побывали в музее Хлеба – одного из главных достояний Добринского района, а также попробовали знаменитый Добринский хлеб. В Чамлыке же нас встретили с частушками, мастер-классами по лепке из глины и валянию валенцев.

Наш день закончился встречей с главой администрации района – Ченцовым Романом Ивановичем, где в ходе отчетной презентации и продуктивной продолжительной беседы обсудили все нюансы и направления развития района. Располагает, что Роман Иванович прямо и честно вёл диалог со студентами на равных, и все заметили невероятную заинтересованность представителя администрации в дальнейшем развитии территории.

После беседы мы были неимоверно заряжены на работу и готовы к началу разработки новых проектных идей. В их числе возрождение реабилитационного центра «Добринка» в качестве туристического объекта, санаторного или гостиничного комплекса. Нами были предложены идеи по установлению притока профессиональных кадров и созданию образовательных центров по компьютеризации и роботизации в школах района. На наш взгляд, Добринский район зарекомендовал себя как территория, имеющая большой потенциал для развития, а главное административный аппарат и персонал центров культуры и искусства очень заинтересованы в продвижении района. Мы, несомненно, остались довольны посещением района и надеемся на скорую встречу для представления наших идей и нового обсуждения дальнейших перспектив”.

Студенты академии – активные участники проекта «Будущее моего района». Своей креативностью, помноженной на практичность, и серьёзным обстоятельным отношением к делу ребята уже заслужили уважение в других районах-участниках проекта.

Так, например, в Усманском районе студенты изучали обстановку на месте, работали с документами и цифрами статистического анализа, отрабатывали свои предложения в рамках студенческих «фабрик идей» в родном учебном заведении.

Одним словом, на суд очередной стратегической сессии были представлены самые сильные и жизнеспособные проекты, очень заинтересовавшие руководство района.

Среди прочих оказались идеи по созданию загородного семейного клуба и благоустройства пляжа в районе села Песковатка; восстановление Татарского вала; возведение деревянной крепости как декорации к фестивалю казачьей культуры; для промышленного и сельскохозяйственных секторов – животноводческое предприятие и завод по переработке автомобильных покрышек.

Одобрительно об уже проделанной работе отзывался заместитель губернатора Липецкой области Александр Николаевич Рябченко: «В целом то, что предложили ребята, можно брать, дорабатывать и реализовывать. Анализ сделан довольно профессионально».