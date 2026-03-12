Липецкие студенты придумали новый дизайн для школ и детсадов региона

В Центре опережающей профессиональной подготовки Липецкой области состоялась защита дизайн-проектов, разработанных студентами в рамках социально-просветительского проекта «Школа мечты». Мероприятие объединило будущих специалистов из ведущих учебных заведений региона: Липецкого государственного технического университета, Липецкого государственного педагогического университета и Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий.

Студенческие команды представили свое видение обновления образовательных пространств для пяти учреждений области. Это гимназия №19 и школа №49 областного центра, лицей №1 города Усмани. В Год дошкольного образования география проекта расширилась, впервые включив в себя детские сады: свои проекты получили детский сад №136 и дошкольный корпус школы №48 Липецка. Будущие архитекторы и дизайнеры провели глубокий анализ помещений, учли пожелания школьников, воспитателей, родителей и педагогов. Результатом этой совместной работы стали оригинальные цветовые решения и креативные элементы декора, призванные сделать учебу и пребывание в учреждениях комфортнее.

Студенты колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий удивили нестандартным подходом к зонированию школы №49: в проекте появились «уголок для сплетен», необычные указатели и специальные стены для рисунков. Будущие педагоги из ЛГПУ разработали концепцию оформления театрального коридора и специализированных тематических кабинетов для лицея №1 в Усмани. Команда Липецкого политеха представила проекты для двух учреждений: для дошкольного корпуса школы №48 были созданы логотипы и орнаменты, вдохновленные русским кружевом, а для гимназии №19 разработан единый стиль оформления всех школьных пространств.

«Лучшие дизайнерские находки мы уже применили на практике при оформлении пространств образовательных учреждений региона. Авторские решения позволят школьникам лучше учиться, отдыхать и развиваться», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Элементы представленных эскизов планируют использовать при проведении капитальных ремонтов в этих образовательных учреждениях. У Липецкой области уже есть успешный опыт реализации «Школы мечты»: с 2023 года в регионе по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» отремонтировано 11 школ, где дизайнерские находки студентов были успешно применены на практике.