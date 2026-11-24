Фестиваль фиджитал-спорта «ПРОдвижение» пройдет в Липецке с 27 ноября по 1 декабря. Студенты региона выступят в пяти дисциплинах. Каждая состоит из двух этапов: сначала матч в цифровой версии вида спорта, затем – на реальной площадке. Такой же формат был на международных «Играх будущего» в Казани.

27 ноября в спорткомплексе «Атлант» пройдут соревнования по фиджитал-футболу и фиджитал-единоборствам. 28 ноября в ЛГТУ – «тактическая стрельба» (16+): киберспорт и лазертаг. 30 ноября в ГСК «Лебедь» – фиджитал-теннис. 1 декабря в «Гринхилл» – фиджитал-баскетбол. Участвуют команды вузов и колледжей Липецкой области, а также самостоятельные молодёжные команды. Участие бесплатное, допуск – с 14 лет. О регистрации можно узнать по ссылке.

Часть дисциплин пойдёт в зачёт «УниверЛиги Регионов» Российского студенческого спортивного союза. Фестиваль проходит в рамках проекта «ПРОдвижение» при поддержке ЛГТУ и Росмолодёжи. «Молодежи интересны цифровые технологии. Объединить их с физической активностью и спортом – это интересное и полезное решение», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.