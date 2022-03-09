В этом году студенты Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского примут участие в проведении единого государственного экзамена в качестве наблюдателей и волонтёров. Об этом говорилось на совещании, которое провела первый заместитель начальника управления образования и науки Липецкой области Светлана Кирина.

«Те, кто будет задействован в наблюдении, пройдут специальную подготовку как общественные наблюдатели и помогут организаторам обеспечивать контроль за качеством экзаменационной кампании», — рассказала Светлана Кирина.

Основной период ЕГЭ-2022 стартует 26 мая. Всего экзамены сдадут около 5 тысяч липецких выпускников. К проведению испытаний в регионе будут привлечены федеральные онлайн-наблюдатели. В Липецком государственном педагогическом университете имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского роль общественных наблюдателей выполнят 25 человек. Еще 100 студентов станут онлайн-наблюдателями на базе детского технопарка «Кванториум». Участие в качестве общественного или онлайн-наблюдателя в вузе является составляющей прохождения учебной практики.

Все онлайн-наблюдатели пройдут обучение на интернет-платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к государственной итоговой аттестации. После этого каждый из них сдаст тест, результат которого станет допуском к экзаменационной кампании-2022.

Все дни сдачи ЕГЭ студенты онлайн будут отслеживать нарушения в пунктах проведения экзаменов. Компьютеры каждого рабочего места онлайн-наблюдателя позволяют просматривать прямой эфир с портала «Смотри ЕГЭ» одновременно из нескольких аудиторий, пунктов проведения экзаменов.