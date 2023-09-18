Профилактическая акция «Молодежь за ЗОЖ!» состоялась в Липецком машиностроительном колледже. В ней приняли участие свыше 160 молодых липчан. Главная цель акции – повышение уровня информированности молодежи в области профилактики социально значимых заболеваний, формирование ответственного отношения к своему здоровью и привлечение к здоровому образу жизни,

Как сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области, в холле образовательного учреждения работали различные интерактивные площадки. Медики рассказали студентам о воздействии психоактивных веществ на организм человека и обследовали всех желающих на смокелайзере. На интерактивной площадке липецкого областного Центра общественного здоровья и медицинской профилактики подростки продемонстрировали свои знания о принципах здорового образа жизни благодаря викторине «Секреты здоровья» с вручением призов. Все желающие получили буклеты т листовки о здоровом образе жизни.

Кроме того, насыщенная информационно-образовательная программа состоялась в аудиториях колледжа. Специалисты провели для студентов видеолекторий по пропаганде правильного питания, профилактике ожирения и алиментарно-зависимых заболеваний, предупредили о последствиях для здоровья употребления и распространения наркотических и психоактивных веществ. Врач Липецкого областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями напомнила о причинах возникновения, симптомах и мерах профилактики ВИЧ-инфекции. Также участники получили возможность пройти анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Психолог Липецкой областной психиатрической больницы рассказала студентам о стрессе, дала рекомендации по сохранению психического здоровья и провела тренинг-игры по избавлению от стресса и депрессии. Помимо этого юноши и девушки узнали, как помогают предотвратить и справиться с негативными переживаниями занятия спортом, путешествия, интересное хобби. «Такие встречи помогают молодежи задуматься о необходимости следить за своим здоровьем и беречь его, соблюдая принципы здорового образа жизни», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.