Конкурсный отбор проекта «Один день государственного служащего» в правительстве Липецкой области прошли 18 студентов вузов региона. Теперь у них будет возможность провести один день с сотрудниками органов исполнительной власти. Партнерами проекта выступают 10 региональных управлений. Первая встреча студентов состоялась с представителями управления государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области. Участники узнали об основах государственной службы, прошли с экскурсоводом по зданию правительства и приняли участие в деловой игре.

«Этот проект – уникальная возможность попробовать себя в нашей профессии. Мы ждем от вас активности, новых идей и энергии. Будьте неравнодушными и постоянно развивайтесь, и вы обязательно добьетесь успеха. Надеемся, что участие в нашем проекте поможет сделать правильный выбор будущей профессии», – приветствовала студентов начальник управления государственной службы и кадровой работы Елена Соломахина.

Проект «Один день государственного служащего» реализуется впервые. Он стартовал 5 мая. Участие принимают студенты 3 – 4 курсов и магистранты со средним баллом за предыдущий семестр 4+. Они прошли конкурсный отбор: заполнили анкеты, написали эссе на тему «Я хочу быть госслужащим, потому что…» и показали свои знания Конституции РФ, законодательства о государственной службе, краеведения, русского языка и информатики. Впереди финальный день – работа в качестве государственного гражданского служащего в структурном подразделении правительства области или исполнительном органе государственной власти региона.

Работе с молодежью в правительстве региона уделяется большое внимание. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов лично проводит встречи со студентами липецких и столичных вузов. «Молодые люди, получившие хорошее образование, обладают теми навыками и знаниями, которые необходимы современному государственному служащему для эффективной работы команды», – отмечает Игорь Артамонов.