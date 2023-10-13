Профилактическая акция «СтрессуНЕТ» в рамках Недели сохранения психического здоровья состоялась в Липецком колледже строительства, архитектуры и отраслевых технологий. Она направлена на повышение информированности населения о профилактике, признаках и порядке действий в случае появления стресса и депрессии. Акцию провели сотрудники Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, областной психиатрической больницы и областного наркологического диспансера.

Для более 130 студентов была подготовлена интерактивная программа с выступлениями специалистов. Участники акции узнали, как повлиять на состояние своего психического здоровья и вести антистрессовый образ жизни. В списке рекомендаций правильное питание, достаточная физическая активность, отсутствие вредных привычек, соблюдение режима дня. Кроме того, студентам продемонстрировали техники релаксации и раздали буклеты, напоминающие о необходимости ведения здорового образа жизни.

Как сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области, сегодня активно внедряются всевозможные профилактические программы, направленные на информирование населения о факторах риска и способах предупреждения возникновения психических заболеваний. В связи с этим в медицинских организациях Липецкой области регулярно проходят различные акции, лекции, тематические часы. «Современный мир наполнен факторами, способными вызвать раздражение, страх, панику, депрессию. Но, к счастью, такое качество, как стрессоустойчивость можно тренировать и развивать с помощью различных методик. Замечательно, что липецкие медики обратили внимание на эту сторону жизни и готовы оказать профилактическую помощь», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.