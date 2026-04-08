Липецкие студенты смогут повлиять на развитие своих вузов через новый сезон Индекса «Твой Ход»

В России стартует Индекс отношения к воспитательной работе Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Студенты Липецкой области получат уникальную возможность напрямую влиять на развитие образовательной среды своих университетов.

Студенты Липецкой области получили уникальную возможность напрямую влиять на развитие образовательной среды своих университетов, оценивая качество воспитательной работы и внеучебной деятельности.

Индекс «Твой Ход» — это инструмент, который позволяет вузам увидеть реальную картину удовлетворенности студентов: от мотивации и уровня доверия к администрации до ощущения социальной поддержки и вовлеченности в молодежные проекты.

«Индекс отношения к воспитательной работе — это не просто инструмент оценки. Это, прежде всего, возможность для университетов по-настоящему услышать студентов, понять их ожидания и выстроить образовательную среду так, чтобы она им соответствовала», — подчеркнула заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

На основе данных, полученных от студентов, формируются общий, частные и кластерные рейтинги, позволяющие корректно сравнивать вузы по численности студентов, ведомственной принадлежности и структуре. В 2026 году были обновлены методики расчета и минимальные квоты для образовательных организаций: для вузов – от 983 студентов, ранее 1 028, для филиалов – от 211 студентов, в прошлом сезоне 374. Также расширено число направлений анализа и обновлены вопросы, учитывающие динамику студенческой активности.

График проведения Индекса в 2026 году: опрос выпускников — до конца мая; опрос первокурсников — до сентября; опрос студентов основных курсов — до октября.

Итоги будут подведены в декабре на Всероссийском студенческом форуме «Твой Ход – 2026». 50 вузов, занявших высшие строчки рейтинга, получат экспертные заключения, рекомендации и справку со сравнительным анализом. Это поможет университетам укрепить позиции, масштабировать лучшие практики и сформировать современную мотивирующую среду.