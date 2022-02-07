Виртуальная экскурсия «Подвиг Народа» по масштабной экспозиции Музея Победы вошла в программу Пушкинская карта. Школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет, держатели карт, смогут бесплатно посетить онлайн-экскурсию по уникальному музейному пространству. Панорамная программа, созданная по технологии 360°, благодаря эффекту присутствия позволит погрузиться в прошлое.

«Виртуальные экскурсии – формат современный и удобный, а онлайн-путешествие по Музею Победы ещё и невероятно интересное, познавательное, позволяющее лучше узнать историю своей страны, проникнуться героизмом русского народа. Это важно с точки зрения патриотического воспитания и сохранения памяти о подвиге предков», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Студенты узнают о жизни тыла в годы Великой Отечественной войны, смогут рассмотреть мельчайшие детали экспозиции, а также задать удобный им темп часовой виртуальной прогулки. Авторскую экскурсию для интернет-гостей проведёт директор Музея Победы Александр Школьник.

Посетители пройдут путь от Бреста до Берлина, побывают на заводе и в госпитале, в студии Левитана и библиотеке блокадного Ленинграда, на площади Великого Новгорода и в центре одной из европейских столиц. Участников экскурсии познакомят с важнейшими научными открытиями советских учёных и достижениями медицины в годы войны, а также расскажут о великих деятелях искусства, которые продолжали творчество даже в оккупации. Экскурсию дополняют фотографии, видеоматериалы и документы.

Приобрести билет по «Пушкинской карте» и узнать об экскурсии подробнее можно на сайте Музея Победы.