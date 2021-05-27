Конкурс «Студенты против коррупции!» прошёл в областном центре. Он организован липецким филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации с участием представителей правоохранительных органов и управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации Липецкой области.

В знании антикоррупционного законодательства соревновались студенческие з ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, Липецкого филиала Финуниверситета и Липецкого филиала Белгородского университета кооперации, экономики и права.

Как отметили организаторы, проведение подобных конкурсов полезно не только для студентов, определяющихся с выбором жизненного пути, но и для органов, которые непосредственно осуществляют борьбу с коррупцией, позволяя непосредственно узнавать интересы и проблемы молодёжи, а также ориентировать их в выборе профессии.

«Повышение правовой грамотности населения – важная цель нашей работы, – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Особенно это важно для молодёжи, которая в скором времени возьмёт на себя ответственность за развитие региона и страны».