Липецкий филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации совместно с Южно-российским институтом управления РАНХиГС и управлением экономического развития Липецкой области организует работу проектной школы «5 элемент». Первая сессия пройдёт с 27 по 29 марта 2023 года. Участие примут студенты липецких вузов.

«5 элемент» – это проектная школа, где участники смогут развить свои личностные и профессиональные качества, а также создать собственное дело. В течение нескольких дней участники подготовят свои проекты и представят их экспертам.

«Подобные обучающие программы могут стать хорошим стартом для молодых предпринимателей, перед которыми сейчас открыты многочисленные возможности. Актуальные и перспективные проекты мы всегда готовы поддерживать», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.