V открытый региональный чемпионат Липецкой области WorldSkills Russia проходит на десяти площадках, расположенных в Липецке, Лебедяни, Грязях и Данкове. В соревнованиях принимают участие студенты ученики школ и учреждений дополнительного образования. Оценивают работы конкурсантов более 700 профессиональных экспертов.









Конкурс проводится в рамках национального проекта «Образование» и направлен на повышение престижа рабочих профессий, привлечение молодёжи в производственные секторы экономики, улучшение качества подготовки по рабочим профессиям и специальностям профессионального образования с учётом национальных и международных требований к профессиональным компетенциям.









Соревнования проходят по 48 компетенциям: инженерный, графический и веб-дизайн, предпринимательство, отделочные и декоративные работы, мобильная робототехника, сварочные технологии, ремонт и обслуживание легковых автомобилей и другое. Оценивать работы конкурсантов будут более 700 профессиональных экспертов.

«Липецкой области нужны квалифицированные кадры. Подобные чемпионаты – отличный шанс для работодателей подобрать хороших сотрудников, а для участников – найти интересную и престижную работу», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.

Деловая программа чемпионата предусматривает проведение диалоговых площадок, на которых подведут итоги пятилетней работы и обсудят траектории будущего развития движения WorldSkills Russia в Липецкой области. Участники регионального этапа получат возможность побороться на отборочном туре во всероссийском этапе, а среди них уже выберут представителей для национального этапа, который в этом году пройдет в Башкортостане. «Сегодня движение Ворлдскиллс набирает все большую силу и популярность в нашем регионе. Это новый вектор в развитии системы профессионального образования и стимул к дальнейшей успешной карьере для липецких студентов, тренировка приобретаемых профессиональных навыков и умений», – отмечает начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.