Встреча студентов с представителями Центра «Мой бизнес» состоялась на площадке Липецкого филиала Финансового университета при Правительстве РФ в ходе профессионального праздника «Неделя науки 2023». Центр «Мой бизнес» включает несколько подразделений по различным направлениям – от начала бизнеса, до выхода на международные рынки.

Руководители и сотрудники подробно рассказали о деятельности по каждому направлению, а также предоставляемых в регионе мерах государственной поддержки. Отдельное внимание было уделено возможности получения государственной помощи на основании социального контракта. Студентов проинформировали о направлениях социального контракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности и поиск работы, разъяснили порядок получения денежной выплаты и критерии для получения господдержки.

Также в регионе действует грант для социальных предприятий и молодых предпринимателей до 25 лет включительно, в текущем году прием заявок еще не открыт. Получить дополнительную информацию о доступных мерах поддержки можно по телефону центра «Мой бизнес» 8-800-301-76-75 или по выделенной ссылке https://мойбизнес48.рф/.

Центр ведет активную деятельность по вовлечению молодежи в предпринимательство. В 2022 году реализован проект «Бизнес-вояж», в котором на протяжении двух месяцев студенты 25 сузов Липецкой области примеряли на себя путь предпринимательства и изучали государственные меры поддержки бизнеса. Обучение прошли более 500 человек. Лучшие из них затем освоили пятидневный бизнес-интенсив с интерактивными лекциями и практическими знаниями, посетили особую экономическую зону «Липецк», Технопарк и познакомились с успешными предпринимателями.

В дальнейшем такие встречи будут проходить с использованием элементов интерактива, когда студенты смогут представить себя в роли начинающих предпринимателей, получающих консультационно-информационную поддержку в режиме реального времени в едином окне Центра «Мой бизнес». Правительство Липецкой области постоянно прорабатывает новые направления поддержки предпринимательства, которые позволят вывести эту сферу экономики на качественно новый уровень. «Малый бизнес – путь к повышению благосостояния каждого человека, – считает губернатор Игорь Артамонов. – У нас разработаны и действуют программы, направленные на всестороннюю поддержку предпринимательства, в том числе молодежного».