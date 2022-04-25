Более 150 тысяч российских студентов из 42 субъектов РФ станут участниками стратегической инициативы «Профессионалитет» в 2022 году. От нашего региона в проекте – Липецкий металлургический колледж. Обучающиеся смогут освоить рабочую специальность высокой квалификации в короткие сроки, приобрести релевантный профессии опыт на производствах, что обеспечит их дальнейшее трудоустройство в ведущих компаниях восьми отраслей экономики. Об этом рассказала заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на презентации стратегической инициативы «Профессионалитет», которая прошла онлайн.

«Основная глобальная цель проекта «Профессионалитет» – обеспечить успешное экономическое развитие России. Именно квалифицированные рабочие кадры, которые готовит система среднего профессионального образования, являются основой и гарантом развития всех отраслей экономики и социальной сферы. Это теперь не просто колледж, это научно-образовательное производственное объединение», – отметила Татьяна Голикова. Также вице-премьер напомнила, что порядка 60% выпускников девятых классов выбирают среднее профессиональное образование.

Как отмечалось в ходе презентации, «Профессионалитет» позволит выстроить новую отраслевую модель подготовки кадров, синхронизированную с запросами рынка труда. Уже в 2022 году в 42 регионах России будет создано 70 образовательно-производственных кластеров по приоритетным направлениям: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение (в том числе авиа- и судостроение), химическая промышленность, сельское хозяйство, легкая промышленность и фармацевтическая отрасль. К 2024 году число таких кластеров увеличится до 210.

«В условиях развития цифровых технологий IT-индустрия становится одним из востребованных и приоритетных направлений, также ожидаем включения в проект и других отраслей, таких как строительство, топливно-энергетический комплекс, космическая отрасль», – отметила Татьяна Голикова. По её словам, из федерального бюджета на развитие программы «Профессионалитет» выделено 30 млрд рублей. К 2024 году число обучающихся вырастет до 600 тысяч студентов.

«На предприятиях сегодня востребованы выпускники среднего профессионального образования, федпроект «Профессионалитет» призван соединить и усилить взаимодействие колледжа, отрасли и дать максимальную подготовку с максимальным трудоустройством», – пояснил Министр просвещения России Сергей Кравцов. Глава Минпросвещения также отметил, что по завершению программы студенты будут сдавать демонстрационный экзамен, чтобы подтвердить свои навыки и квалификацию.

О вкладе стратегической инициативы «Профессионалитет» в развитие бизнеса на презентации рассказал сопредседатель комитета по профессиональному обучению и профессиональным квалификациям РСПП Андрей Комаров.

«На сегодняшний день мы можем уверенно рассчитывать на то, что выпускник программы «Профессионалитета» по уровню своих профессиональных знаний и сформированных личностных качеств будет готов приступить к выполнению трудовых обязанностей с первого рабочего дня. Проект «Профессионалитет» позволит нам решить многие актуальные задачи, стоящие перед промышленностью, а также сформировать новое качество рабочих кадров. Молодежь почувствует, что в стране реализуются интересные и масштабные проекты в различных отраслях, где всегда будут востребованы талантливые специалисты», – поделился Андрей Комаров.

Программа «Профессионалитет» вошла в число 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. Запуск программы был анонсирован 17 декабря 2021 года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей с участием главы государства. В 2022 году был проведён конкурсный отбор 70 образовательно-производственных центров, в которые в сентябре пойдет учиться первый поток студентов «Профессионалитета». Найти образовательно-производственный кластер в своем регионе и узнать всю необходимую информацию о «Профессионалитете» можно на портале ЯПРОФ.РФ.

«Проект открывает хорошие перспективы. Такой подход полностью созвучен с нашей стратегией развития среднего специального образования. Колледжи и техникумы должны готовить востребованных специалистов, которые затем без труда устроятся на хорошо оплачиваемую работу, а приоритетные отрасли, в свою очередь, получат грамотных профессионалов. Безусловно, это будет способствовать развитию промышленности и экономики региона», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Одна из ключевых инициатив проекта – вовлечение бизнеса в партнёрское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки. Работодатели инвестируют в развитие среднего профессионального образования и дают базу для формирования практических навыков студентов.

Благодаря реализации стратегической инициативы «Профессионалитет» девять тысяч педагогических работников, ответственных за воспитание и кураторов (классных руководителей), пройдут профильное обучение и получат навыки конструирования образовательных программ под запросы работодателей и экономики.