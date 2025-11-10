Липецкие студенты завоевали бронзу в финале Общероссийской студенческой футбольной лиги

Команда Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий завоевала бронзу в Национальной студенческой футбольной лиге среди ссузов. Турнир проходил в Ессентуках.

На всех этапах соревнований липчане не потерпели ни одного поражения в регулярное время. В решающем полуфинальном матче судьба путевки в финал решалась в серии послематчевых пенальти, где удача оказалась на стороне соперников. Ярким личным достижением отмечена игра студента 3-го курса, будущего строителя Никиты Киселёва. По итогам финального этапа он был признан лучшим нападающим дивизиона.

«Игра была сложной, соперники сильные — 24 профессиональные команды, регулярно принимающие участие во всероссийских соревнованиях, победители и призеры турниров. Многие бы потерялись в игре, но только не наши ребята, которые с достоинством продолжали играть, идти вперед, обыгрывая соперников», — поделился впечатлениями тренер команды, преподаватель физкультуры, руководитель спортивного студенческого клуба колледжа Алексей Панфилов.