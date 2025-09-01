Липецкие студенты завоевали золото и серебро во Всероссийском чемпионате «Профессионалы»

Золото и серебро завоевали липецкие студенты во Всероссийском чемпионате «Профессионалы». В компетенции «Сварочные технологии» в основном зачете второе место занял Владимир Битюков из Липецкого индустриально-строительного колледжа. В «Спасательных работах» первое место в командном зачете занял Дмитрий Пальчиков из Усманского многопрофильного колледжа.

Победителей и призёров чемпионата в 22 компетенциях наградили в Технопарке профобразования. Для участников проходили мастер-классы по разнообразным компетенциям. На площадке каждый мог опробовать на себе новые профессии и погрузиться в мир технологий. Чемпионатное движение «Профессионалы» организовано при поддержке Минпросвещения России.

«Учреждения СПО в регионе за последние годы стали более современными, оснащенными и привлекательными для молодежи. Победы студентов делают наши техникумы и колледжи еще более престижными», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.