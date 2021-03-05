В управлении ФССП России по Липецкой области состоялась рабочая встреча с начальником МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Липецка» Николаем Новиковым.

В ходе совместного оперативного совещания была рассмотрена возможность предоставления удаленного доступа в Управлении ФССП России по Липецкой области к системам видеофиксации автотранспортных средств в транспортном потоке и физических лиц.

Удаленный доступ к системам видеофиксации автотранспортных средств – оперативный способ получения информации о местах совершения административных правонарушений на автомобиле должника, о маршрутах его передвижения, а также месте стоянки (парковки) в случае, когда городские камеры установлены, например, у вокзалов, торговых центров и т.д.

Получение такой информации позволит организовать своевременные мероприятия по выявлению разыскиваемых транспортных средств.

По итогам проведенной рабочей встречи разработан алгоритм взаимодействия УФССП России по Липецкой области с управлением по делам ГО и ЧС г. Липецка и принято решение о проведении совместных мероприятий с помощью аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».