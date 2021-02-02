Сегодня, 2 февраля, отмечается День сурка. По традиции, в этот день нужно наблюдать за поведением животного. Согласно поверью, если сурок вылезает из норы и не боится своей тени, значит, весна будет ранняя. А вот если млекопитающее, выходя на улицу и увидев тень, пугается её, впереди ещё шесть недель зимы.

В липецком зоопарке с интересом наблюдают за млекопитающими – семейная пара сурков сегодня ни разу не вышла из домика, полностью укрытого сеном. Обычно эти животные спят от трёх до шести месяцев.

– Наши уснули в начале октября, ещё до заморозков. Жировые запасы, накопленные за лето, позволяют им проспать всё время холодов. Однако во время недавней оттепели сурки просыпались и бродили вокруг домика. В этом году они вообще спят беспокойно. Мы постоянно слышим, что они понемногу грызут сено, которым укутан их дом, – рассказывают в зверинце.

Сотрудники зоопарка подкладывают животным гостинцы – сено и сухарики – на случай если зверьки всё-таки проснутся. Сегодня же они решили не делать этого, а заодно «отказались» предсказывать погоду.

Впрочем, утешить липчан может прогноз Росгидромета. Синоптики ожидают тёплый февраль – температура воздуха будет на 0,3 градуса выше нормы. Хотя в ближайшие дни в областном центре ожидается незначительное похолодание. Кроме того, по прогнозу, 4 и 5 февраля в Липецке возможен снегопад, сообщили в пресс-службе администрации города Липецка.