В канун профессионального праздника «День машиностроителя» в Липецкой области прошел ХXII областной публичный конкурс «Лучший по профессии» среди рабочих металлообрабатывающих профессий предприятий машиностроительной и металлообрабатывающей отраслей промышленности Липецкой области.

В этом году впервые в номинациях «Токарь» и «Сварщик» принимали участие студенты пяти колледжей — из Липецка, Ельца и Данкова. На равных правах они боролись с действующими сотрудниками промышленных предприятий будут бороться за денежные премии победителям. Заданием на практическую часть были печки для бойцов в зоне СВО. Все вместе участники сварили 14 печей, на каждую приварили таблицу «От липецких машиностроителей». Все изделия передадут за ленточку.

Звание «Лучший по профессии» оспаривали рабочие пяти профессий: токарь, фрезеровщик, слесарь, сварщик, контролер ОТК. Каждый в своей номинации. В конкурсе участвовали 49 рабочих из 12 машиностроительных и металлообрабатывающих предприятий Липецка, Ельца, Лебедяни, Борино, Усмани. Лауреатам конкурса получили дипломы и денежные премии: 100 тысяч рублей за первое место, 70 тысяч рублей за второе, 50 тысяч — за третье. Конкурсная комиссия определила ряд дополнительных номинаций. Наградили самого опытного и самого молодого участника конкурса.