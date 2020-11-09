Липецкие сыры поборются за победу в национальном конкурсе «Вкусы России»

7 октября Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев объявил о старте Первого национального конкурса региональных брендов продуктов питания «Вкусы России».

Конкурс станет первым этапом комплекса мероприятий по поддержке такой продукции, который Минсельхоз России реализует по поручению Президента Российской Федерации.

Победителей в 8 номинациях, а именно: На всю страну; Из нашей деревни; Вкусное рядом; Попробуй, полюбишь; Ярмарка вкуса; Загляните на огонёк (генеральным партнером конкурса и учредителем номинации выступает АО «Россельхозбанк»); Нас выбирают (партнером и учредителем номинации выступает ПАО «Магнит») и Вкус без границ, выберет Конкурсная комиссия, в состав которой входят представители федеральных органов исполнительной власти, Совета Федерации и Государственной Думы, представители предпринимательских объединений, институтов развития, бизнес-сообществ, а также независимые эксперты.

Всего в номинациях будут выбраны 22 финалиста, которые станут частью комплекса мероприятий по продвижению и поддержке региональных брендов продуктов питания.

Липецкая область решительно намерена зарекомендовать себя как сырный регион России. От области на конкурс было подано 3 заявки. И все они – сыры.

СППК «Раненбургские сыровары» представят свой бренд «Раненбургский сыр». Их сыроварня расположена в селе Буховое, в экологически чистом районе Липецкой области. Благодаря наличию собственных коров, находящихся на свободном выпасе, предприятие получает полностью контролируемое, жирное и питательное молоко – основу для изготовления сыров. Там выпускаются аналоги популярных французских сыров “Бри” и “Камамбер”, производятся мягкие и полутвердые элитные сорта, а также сыры с белой и голубой плесенью. Кроме того, кооператив изготавливает один из самых распространенных итальянских сыров – Качотта.

СППК «Сыр-Бор Масловка» заявил на конкурс бренд «Сыры из Масловки». Расположен кооператив в деревне Масловка Данковского района. Сыр там готовят из парного молока ручной дойки от собственных коров и коз, которые пасутся на заповедных лугах междуречья Дона и Паники. Чистота трав экологического заповедника в междуречье Дона и Паники сродни чистоте альпийских лугов. Вы сможете отведать полутвёрдые, выдержанные сыры из свежего коровьего молока и козьего молока. Они изготовлены по старинной французской технологии 400 летней давности, покрытые благородной плесенью Penicilliumcandidum. Вызревают сыры в старинных подвалах 19 века.

Третий липецкий бренд, который поборется за победу в конкурсе, – это «Сыр Становлянский» от ИП Глава КФХ Букарев А.А. Этот сыр изготавливается в поселке Казанский из молока коров собственной фермы. Сыр «Становлянский» – это уникальный продукт, рецептура которого была разработана ИП ГКФХ Букарев А.А. Сохранение старых традиций, применение современных технологий, талант и любовь мастеров-сыроделов позволили создать настоящий классический полутвердый сыр. Сыроварению Андрей Букарев учился в Италии в провинции Винетто.

Все три липецких бренда будут представлены в номинациях «Из нашей деревни» и «Заходите на огонек».

Конкурс «Вкусы России» призван познакомить потребителей с многообразием вкусов России и привлечь внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере агропромышленного комплекса, а также создать новые точки роста и драйверы развития для сельских территорий страны. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте конкурса вкусыроссии.рф.