Международный театральный фестиваль «Липецкие театральные встречи» пройдет в регионе со 2 по 15 октября. Свои спектакли представят из коллектива из Москвы, Санкт- Петербурга, Белгорода, Сургута, Курска и Ельца, гостями фестиваля станут известные артисты театра и кино, звезды оперной сцены. Со своими программами выступят Любовь Казарновская, Валерий Баринов, Евгений Князев, солистка Большого театра Ирина Долженко

Отличительная особенность «Липецких театральных встреч» 2022 года — мультижанровость. Среди участников фестиваля будет не только драматические театры, но и музыкальные. В одном из спектаклей появятся куклы и даже музейные экспонаты – настоящие артефакты, которые были собраны во время исторических экспедиций. Ряд сценических работ, которые увидит липецкий зритель, уже были удостоены высоких наград на престижных театральных форумах. Так, спектакль «Волки и овцы» театра «Балтийский дом» отмечен премией «Золотой софит». А Кукольная мистерия «И дольше века длится день…», созданная Музеем истории ГУЛАГа и Творческим объединением «Таратумб», награждена премией «Золотая маска».

В рамках фестиваля также пройдут научно-практические конференции. Артисты, режиссеры смогут пообщаться с ректором Школы-студии МХАТ, известным актером театра и кино, педагогом – Игорем Золотовицким. Как теоретик истории театрального и музыкального искусства в дискуссиях примет участие и Любовь Казарновская. Участники форума посетят мастер-классы заместителя председателя Союза театральных деятелей Дмитрия Мозгового, режиссёра и театрального педагога Александра Кузина, театроведа и педагога, театрального критика Бориса Любимова. Гости фестиваля, конкурсанты примут участие в торжественном открытии 102 театрального сезона, на котором театр Толстого представит музыкальную комедию «Табачный капитан».

Участники фестиваля познакомятся с историей и достопримечательностями Липецкой области, в программе «Липецких театральных встреч» запланированы экскурсии. Во время поездок липецкие артисты смогут пообщаться с коллегами из других регионов в неформальной обстановке. «Каждый спектакль, показанный на сцене Липецкого государственного академического театра драмы имени Толстого, неизменно привлекает к себе особое внимание зрителей. Театральное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – считает губернатор Игорь Артамонов.

Подробная программа «Липецких театральных встреч» доступна на сайте.