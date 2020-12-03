Липецкие театры получили федеральные гранты на новые постановки

Гранты Правительства России получили два липецких коллектива. Среди творческих проектов, одобренных на федеральном уровне, театр танца «Казаки России» с мюзиклом «Казаки в Париже» и спектакль Липецкого государственного академического театра драмы имени Л.Н. Толстого «Горе от ума».

Липецкие коллективы были отобраны среди 203 заявок от театральных и 89 заявок от музыкальных коллективов и организаций. Получателей грантов Правительства РФ на реализацию творческих проектов в 2021 году определили экспертные советы министерства культуры России. В каждом направлении было отобрано по 15 творческих проектов.

«В сфере культуры Липецкой области трудятся замечательные специалисты, искренне любящие своё дело. Проекты наших театров — яркие и глубокие, достойные самых высоких оценок. Федеральная поддержка позволит в полной мере реализовать творческие идеи талантливых липецких мастеров», — считает руководитель региона Игорь Артамонов.