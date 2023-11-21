Липецкие предприниматели вернулись с Всероссийского форума легкой промышленности «Мануфактура 4.0» с новыми договорённостями о сотрудничестве. Форум проходил в Иваново 17 ноября, а накануне его, 16 ноября, состоялся пятый межрегиональный отраслевой форум «Спецодежда – 2023». Поездку в текстильную столицу организовал центр «Мой бизнес» при поддержке правительства региона.

Участники обсудили вопросы внедрения инноваций в производстве спецодежды и средств индивидуальной защиты, а также изменения законодательства и маркировки изделий. Липчане побывали на площадках ряда текстильных предприятий города Иваново, приняли участие в круглом столе «Бизнес в малых городах» в городе Шуя, познакомились с инфраструктурой поддержки бизнеса в Ивановской области и основными направлениями работы. «Знакомство с предприятиями и производствами в других регионах позволяет оценить уровень развития наших компаний. Этим и полезно участие в отраслевых форумах. Бонус – новые деловые знакомства и партнерские соглашения», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Крупнейшая отраслевая дискуссионная площадка ежегодно собирает представителей ведущих предприятий, научного и бизнес-сообществ, федеральных и региональных органов власти. На форуме традиционно подводятся итоги работы отрасли, обсуждаются ключевые вопросы, а также определяются новые направления развития отечественного легпрома. В этом году мероприятие проходит на территории двух городов: в Иванове – 17 ноября, в Москве – 22 ноября.

Центр «Мой бизнес» оказывает поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным.