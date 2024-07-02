Воспитанники двух областных спортивных школ получили новую экипировку и инвентарь. Средства выделены из регионального бюджета по поручению губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.

Комплекты из костюма «добок», жилета, шлема, маски и щитков получили более 150 липецких тхэквондистов из Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва региона. Для тренировок также был приобретён спортивный инвентарь: макивары для отработки ударов, ракетки и балансировочные платформы. Теперь они – в распоряжении ребят, занимающихся в учебно-тренировочных группах, группах совершенствования спортивного мастерства и группах высшего спортивного мастерства. Они тренируются на базах в Липецке, Грязинском, Липецком районах и Добровском округе.

Пловцы, гребцы и теннисисты из областной спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва также получили новую форму и инвентарь. Они регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях различного уровня, отмечают в областном управлении физкультуры и спорта. В частности, Кристина Голосова и Даниил Гусев, имеющие ограничения по зрению, стали бронзовыми призёрами Кубка России по спорту слепых в дисциплине «плавание». Соревнования проходили во Дворце водных видов спорта Екатеринбурга с 22 по 26 марта.

«Экипировка наших спортсменов должна отвечать всем современным стандартам: быть качественной, удобной, практичной, а также отвечать спортивному этикету. Немаловажен и эстетический аспект: спортивная форма должна нравится ребятам. Только при соблюдении всех условий юные спортсмены будут чувствовать себя комфортно и уверенно как на тренировках, так и на соревнованиях. В 2024 году на обновление экипировки и спортинвентаря мы направили более 560 миллионов рублей», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.