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Липецкие тхэквондисты отличились в Воронеже, где состоялись открытый чемпионат и первенство области по тхэквондо ИТФ. Поединки проходили на базе спортивной школы олимпийского резерва, в них приняли участие около 200 спортсменов из Воронежской и Липецкой областей.

Воспитанники физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация тхэквондо ИТФ Липецкой области» по итогам соревнований завоевали 32 медали – 9 золотых, 9 серебряных и 14 бронзовых. В общекомандном зачете сборная региона стала бронзовым призером.

«В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Ради предоставления этого выбора строятся спортивные сооружения, и поклонников спорта становится больше», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.