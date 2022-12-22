Две бронзовые медали завоевали воспитанники областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва из Липецка на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Золотая Искра». Состязания проходили в Казани. Участие в них приняли более 800 спортсменов из 32 регионов России. Соревнования проводились среди юношей и девушек 12-14 лет, юниоров и юниорок 15-17 лет, мужчин и женщин старше 18 лет. На победный пьедестал из липчан поднялись Кристина Бизина и Родион Деринг.

«Липецкие спортсмены радуют очередными достижениями на всероссийском уровне, что подтверждает, что спорт в Липецкой области развивается, и что у нас есть условия для тренировок, способствующих победам», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.

Тхэквондо – это олимпийский вид спорта. Особенностью этого корейского боевого искусства является возможность использования ног для ударов и бросков. В тхэквондо не используется оружия, поскольку считается, что человеческое тело само по себе грозное оружие. В Липецкой области этим видом спорта занимаются более 1500 человек.