Липецкие спортсмены отличились на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по тхэквондо ГТФ, состязания прошли в Суздале. Участниками соревнований стали более 350 тхэквондистов из 11 регионов России.

В общекомандном зачете сборная Липецкой области заняла третье место. По результатам соревнований липчане завоевали шесть медалей – две золотых, три серебряных и одну бронзовую. Победителем и серебряным призером чемпионата ЦФО стал Антон Торшин. Влад Сарычев завоевал золото и серебро первенства округа. Серебряным призером первенства стал Саша Маковей, бронза – у Андрея Юдина.

«Мы стремимся создать максимум возможностей для занятий физической культурой и профессиональным спортом для детей и взрослых любого возраста и в любое время года. Для этого в регионе создана и развивается мощная спортивная инфраструктура», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.