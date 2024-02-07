Церемония посвящения учеников третьих классов в юные инспекторы движения состоялась на днях в школе №14 Липецка. Она прошла в игровой форме с участием сказочных персонажей.

«Будущие юидовцы совместно с автоинспекторами помогали попавшей на своей ступе в дорожную аварию Бабе Яге выбраться из сложного положения, – рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Липецкой области. – Затем ребята увлеченно разбирали различные дорожные ситуации, отвечали на вопросы по Правилам дорожного движения, которые им задавали полицейские».

Юные знатоки дорожной грамоты были награждены специальными линейками с изображением дорожных знаков. А после вручения значков членов отряда ЮИД ребята знакомились с патрульным автомобилем дорожных полицейских. Для школьников это была самая увлекательная часть торжественной церемонии. Автоинспекторы показали третьеклассникам рацию, научили пользоваться специальными звуковыми сигналами. Каждый участник встречи с удовольствием посидел в салоне автомобиля. «Юидовцы занимаются очень важным для общества делом, пропагандируя правильное поведение в условиях уличного движения. Такие знания могут сохранить здоровье и жизнь», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.