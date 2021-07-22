Чемпионат и первенство области по триатлону состоялись в селе Боринское Липецкого района. Покорять самую короткую дистанцию триатлона, включающую 300-метровый заплыв, 8-километровую велогонку и 2 километра бегом, вышли около 70 спортсменов из Липецка, Ельца, города Грязи, Усмани, Данкова, Лебедяни, а также традиционные гости соревнований из Тамбовской и Воронежской областей.

Как сообщили в управлении физической культуры и спорта региона, самым младшим участникам соревнований, Кириллу Викулину и Софье Смирновой, 14 и 15 лет соответственно, а самому старшему, Николаю Казьмину, год назад исполнилось 80 лет. Пристальное внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни, обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом в регионе уделяет администрация Липецкой области под руководством Игоря Артамонова.

«Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области жители любого возраста могут выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Соревнования проводились без привлечения зрителей с учетом рекомендации ВОЗ и Роспотребнадзора и в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой. Результаты можно посмотреть здесь.