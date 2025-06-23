Липецкие цементники и экологи очистили от мусора берег у местного водопада

Окрестности Липецкого водопада, вернее – фиксирующего порога на реке Воронеж недалеко от Набережной в Липецке, очистили от мусора в рамках акции «Вода России». Участие приняли Активисты Совета Молодёжи и Рабочего Совета Липецкого филиала АО «ЦЕМРОС» совместно с отделом охраны окружающей среды администрации города Липецка.

В итоге было собрано больше 50 мешков пустых бутылок, стекла, пакетов, пластика, старых покрышек и другого мусора. Управление благоустройства города Липецка обеспечило вывоз собранного мусора на полигон ТБО.

«Многие липецкие предприятия проявляют социальную ответственность, заботясь и благополучии своих работников, а также благоустройстве и экологии территорий, расположенных поблизости от их производства. Это современный подход к формированию долгосрочной стратегии», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.