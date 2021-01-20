Известные липецкие туристские проекты «Историко-культурный парк «Русборг» и «Тайны усадьбы» получили финансовую поддержку Фонда президентских грантов, сообщили в областном Центре развития культуры и туризма.

Липецкая областная молодежная общественная организация «Военно-исторический клуб «Копье» представила на соискание гранта проект «Историко-культурный парк «Русборг» в направлении «Сохранение исторической памяти» и получила помощь в размере свыше 2,8 млн рублей. Парк «Русборг» − это крепость эпохи Раннего Средневековья, созданная в натуральную величину, для изучения и публичного представления реконструированных предметов и сооружений эпохи Древней Руси 9-11 веков. Сейчас на предполагаемом месте парка проходят три фестиваля исторической реконструкции: «Русборг», «Ладейное Поле» и «СтрЕлец». Эти события полюбили участники и зрители из разных городов страны и зарубежья. Для многих из них посещение фестивалей стало даже семейной традицией. В перспективе планируется, что парк будет доступен посетителям в течение всего года.

Павел Семенов, автор идеи и президент елецкого военно-исторического клуба «Копье» отметил, что проект «Историко-культурный парк «Русборг» долговременный, масштабный и амбициозный, именно поэтому планируется несколько этапов его реализации.









В этом году на средства гранта будет воссоздан с применением исторических технологий периметр крепости Раннего Средневековья, который замкнет в единую систему башни. В социальной сети ВКонтакте он поделился c подписчиками новостью: «Будем строить частокол, землянки, навесы. Будем собирать добровольцев, помощь с работами понадобится. Если сможем все сделать четко, к концу года будет у нас крепость!».

Проект «Фестиваль-погружение «Тайны усадьбы» в направлении «Поддержка проектов в области культуры и искусства» был заявлен Липецкой региональной молодежной общественной организацией «Клуб культурного развития «Хрустальный слон». Он получил грант в размере более 2 млн 33 тыс. рублей. Фестиваль задуман как реконструкция жизни русской усадьбы с ее укладом и особенным мироощущением. В программе гармонично соединились светские, народные и православные традиции. Все площадки фестиваля интерактивны, имеют свое историческое основание. Используемый формат – мастер-классы, семинары, дегустации, игровые программы, театрализованные зарисовки, иммерсивные экскурсии.

«В 2021 году мы начинаем масштабировать проект. Он уже зарекомендовал себя как эффективный инструмент продвижения территории и яркое туристическое событие. Будущим летом фестиваль снова состоится под Чаплыгином в усадьбе Семенова-Тян-Шанского, а осенью впервые пройдет в Липецке, в усадьбе Болховитиновых», − рассказала руководитель проекта Анна Ярославина.

Областная власть уделяет особое внимание развитию туризма как одной из перспективных отраслей экономики региона, потенциал которой весьма высок. «В регионе активно создается необходимая инфраструктура. Органы власти оказывают необходимую поддержку предпринимательской инициативе», – подчеркнул глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. Событийный туризм привлекает все больше гостей в регион. Ежегодный фестиваль «Русборг» посещают свыше 30 тыс. зрителей, несколько тысяч человек – праздники «Антоновские яблоки» и «Русская закваска». Популярностью у любителей этнотуризма пользуются фестивали «Липецкое городище», «Казачья застава» музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова. Гастрономическое направление представлено фестивалями «Раненбургское застолье», «Доброе сало», «Тыквенная каша». Благодаря им регион прочно вошел в число лидеров среди субъектов РФ по событийному туризму, а мероприятия были включены в Национальный календарь событий.