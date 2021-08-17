Липецкую область на научно-технологической проектной образовательной программе «Большие вызовы», которая проходила в образовательном центре «Сириус» 5-28 июля, представляли 18 школьников. Всего в программе приняли участие 435 юных россиян из 64 регионов. Участники решали задачи в проектных командах в лабораториях и мастерских.

Финалом программы стала итоговая конференция, на которой каждая команда представила результат своей работы. В дальнейшем проекты могут быть доработаны и использованы в реальной экономике или научных исследованиях, например, на территории субъектов России. «Большие вызовы» – это масштабный конкурс для школьников, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. В нем принимают участие ученики 7-11 классов. Ежегодно липецкие школьники становятся победителями и призерами конкурса.

В среду, 18 августа, в малом зале администрации Липецкой области состоится встреча заместителя главы региона Анатолия Якутина с участниками «Больших вызовов». Встреча пройдет в формате круглого стола, юные липчане смогут обсудить актуальные вопросы, касающиеся проектной деятельности и направлений работы с представителями власти. В регионе многое делается для самореализации молодежи со школьной скамьи. Самые способные участвуют в выставках и конкурсах, олимпиадах и конференциях. Из регионального бюджета победителям и лауреатам областных, всероссийских и международных форумов выплачивается стипендия.

«Областная власть делает все, чтобы юное поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои таланты и способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.