Руководитель регионального управления образования и науки Лилия Загеева встретилась с липецкими участниками «Движения первых». Это победители «Большой перемены», представители Российского движения школьников, студенты, юнармейцы, добившиеся высоких результатов в науке, творчестве, спорте и общественной деятельности.

Недавно талантливые и активные липчане вернулись из Москвы, где принимали участие в первом съезде Российского движения детей и молодёжи. Они поделились своими планами и рассказали о проектах, которые хотят реализовать.

Лиля Загеева отметила важность участия представителей Липецкой области во всероссийском молодёжном движении. ««Движение первых» – это интересные площадки, где школьники и студенты могут проявить свои лучшие качества, от проектов в образовании, участии в культурной жизни, до волонтёрства, спорта, экологии и туризма. Это уникальная возможность сделать наш регион лучше, поделиться идеями со всей страной», – отметила начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

На съезде липчане принимали участие в дискуссиях с участием представителей органов власти, известных медийных личностей, представителей бизнеса, спортсменов и руководителей федеральных НКО. Обсудили вопросы создания и лидерства в движении, взаимодействия между всеми участниками включая родителей и преподавателей. «Движение первых» создано в этом году. Инициатива о создании такой структуры поступила от самих школьников и была поддержана Президентом РФ Владимиром Путиным. Отделения Российского движения детей и молодёжи откроются в каждом регионе и муниципалитете страны.

«В Липецкой области много талантливой молодёжи. У наших школьников и студентов интересные идеи, есть желание участвовать в жизни региона и страны. Со своей стороны мы всегда поддержим и продолжим создавать условия для самореализации молодёжи с самыми разными интересами и особенно важно делать это в муниципалитетах», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.