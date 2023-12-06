Инновационный проект «Ступени к здоровью», который стартовал в июне, помог 12 жителям Липецка, перенесшим инсульт, получить социально-оздоровительную помощь на дому. В течение полугода группа специалистов «Школы родственного ухода» работала с семьями тяжелобольных, сообщили в управлении социальной политики Липецкой области.

Для каждого подопечного и его родных составлялась индивидуальная программа в соответствии с назначениями медиков, рассчитанная на два месяца. В нее входили занятия на нейротренажерах, адаптивная физическая культура, физиотерапевтические процедуры, психологическая помощь с использованием наукоемких технологий, консультации родственников по уходу за близким человеком. Всего за время реализации проекта оказано более 1200 услуг.

После социально-оздоровительной помощи у подопечных улучшились показатели двигательной активности, в том числе мелкая моторика, снизилось психоэмоциональное напряжение, нормализовались давление, ночной сон, настроение, восстановилась усидчивость и выносливость. «Благодаря нашему проекту пациенты после инсульта смогли бесплатно получить социально-оздоровительную помощь у себя дома, в комфортной обстановке. Очень важно, что специалисты подключаются к работе с членами семьи подопечного, ведь помощь и психологическая поддержка в этот сложный период требуется не только ему, но и его родным», –подчеркнула начальник управления социальной политики Липецкой области Татьяна Андреева. Реализация проекта «Ступени к здоровью» стала возможна благодаря финансовой поддержке Благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие».