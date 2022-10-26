Участники специальной военной операции из Липецкой области могут пройти бесплатную реабилитацию в центре «Сосновый бор». Для прохождения курса необходимо получить статус ветерана боевых действий. Его присваивают принимавшим участие в спецоперации с 24 февраля 2022 года.

Следующим шагом станет признание ветерана нуждающимся в социальном обслуживании. Для этого ему или его законному представителю нужно обратиться в Единый координационный центр соцзащиты по телефону: 8 (4742) 55-70-00, доб. 728 и 718 или в Ресурсный центр Липецкой области по телефонам: 8 (4742) 26-11-10, 8-991-096-87-30. Специалисты разъяснят порядок действий гражданина для прохождения курса реабилитации.

Как сообщает региональное управление социальной политики, курс комплексной реабилитации в «Сосновом бору» рассчитан на три месяца стационарного пребывания в учреждении. Работа ведётся по нескольким направлениям – восстановительная терапия, занятия с психологом, социальная и профессиональная реабилитацию с возможностью получить новую профессию и трудоустроиться.

«В Липецкой области разработан целый комплекс мер для участников специальной военной операции и их семей. Мы стараемся оказывать всестороннюю поддержку тем, кто защищает нашу Родину, заботимся о родных и близких наших героев», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Полная информация об условиях приёма на курс реабилитации размещена на официальном сайте управления социальной политики Липецкой области.