Липецкие ученые готовят спортсменов сборной России к Олимпиаде

Преподаватели ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского участвуют в подготовке спортсменов к играм XXXII Олимпиады 2020 года в Японии, перенесенным на 2021 год.

Доценты института физической культуры и спорта Алексей Вишняков и Татьяна Фролова в рамках этапного комплексного обследования, проводимого совместно с лабораторией научно-методического обеспечения подготовки спортсменов сборных команд Центра спорта НИИ спорта и спортивной медицины провели тестирование уровня функцио­нальной, физической и психической готовности спортсменов к главному старту четырехлетия. Также впервые был опробован новый метод исследования метаболизма спортсменов.

На основании полученных результатов специалисты вуза дали рекомендации тренерскому составу сборной команды России по тхэквондо для разработки индивидуальных перспективных планов тренировок, в том числе с учетом сложной эпидемиологической ситуации. По словам липецких ученых, несмотря на внештатную ситуацию, сложившуюся в мировом спорте, подготовка спортсменов не пострадала. Олимпийцы находятся в хорошей спортивной форме и психологически готовы к выполнению самых сложных задач.

«В регионе особое внимание уделяется подготовке олимпийского резерва и улучшению условий тренировок спортсменов мирового уровня, которые отстаивают честь нашей страны на турнирах самого высокого ранга. Мы все вместе – спортивная наука, атлеты, их наставники при поддержке органов власти всех уровней – всегда стремимся к достижению самых высоких целей. И наши спортсмены, в том числе и представители Липецкой области, – в лидерах мирового спортивного движения», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.