Липецкие учителя агротехклассов повысили квалификацию

В Липецкой области завершилось обучение 36 педагогов, которые будут преподавать профильные предметы в специализированных агротехнологических классах. В течение двух с половиной месяцев они были слушателями сетевой программы повышения квалификации «Содержание и методика преподавания профильных агротехнологических предметов».

Программа была реализована на базе «Липецкого института переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса». Ее участниками стали учителя биологии, химии, физики и математики из одиннадцати образовательных организаций региона.

В ходе обучения педагоги познакомились с передовыми цифровыми решениями в агросфере, такими, как цифровые технологии в животноводстве и растениеводстве; роботизированные системы и ГИС-технологии в сельском хозяйстве; новейшие технологии переработки продукции животноводства и растениеводства.

«Подготовка высококлассных кадров для агропромышленного комплекса — одна из ключевых задач для развития региона. Обучение учителей по современным агротехнологиям — это фундаментальный вклад в наше будущее. Теперь школьники Липецкой области будут получать от своих наставников не только теоретические знания, но и самую актуальную информацию о том, как сегодня работает высокотехнологичное сельское хозяйство», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Образовательный процесс не ограничился теорией. Учителя получили практический опыт работы в специализированном программном обеспечении: информационно-аналитических системах для учета и анализа данных, программах для оптимизации комбикормового производства, а также в системах спутникового контроля агротехнических работ.

Для закрепления полученных знаний были организованы выездные занятия на ведущие предприятия агропромышленного комплекса Липецкой области.

«Благодаря этой программе учителя не просто познакомились с методикой преподавания профильных предметов, специализированных учебных курсов и мероприятий внеурочной деятельности агротехнологического профиля в средних общеобразовательных учреждениях. Они узнали, а, главное, своими глазами увидели наш инновационный технологичный высокооплачиваемый агропромышленный комплекс. Теперь они точно знают, как и для чего готовить будущие агрокадры!» – уверена министр сельского хозяйства Липецкой области Екатерина Маркова.