Липецкие учителя могут принять участие во Всероссийских педагогических чтениях «Моя страна – моя Россия»

Стартовала заявочная кампания IV Всероссийских педагогических чтений конкурса «Моя страна – моя Россия» (проект президентской платформы «Россия – страна возможностей»). Учителя Липецкой области традиционно активно участвуют в этом проекте, делясь авторскими методиками, воспитательными инициативами и современными образовательными решениями. Приём заявок на новый сезон продлится до 15 сентября 2026 года.

Главная цель чтений – выявление и распространение лучших педагогических практик, поддержка авторских технологий воспитания, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и формирование гражданской идентичности.Заявочная кампания Чтений продлится до 15 сентября 2026 года. К участию приглашают педагогов, представителей научно-образовательного сообщества, наставников, специалистов сферы воспитания и авторов просветительских инициатив со всей страны. По итогам экспертного отбора будут определены 150 лучших педагогических практик, авторы которых примут участие в очном этапе Чтений, который пройдет с 18 по 20 ноября в Смоленске – Молодежной столице России – 2026.

В этом году проект включает три номинации: «Моя педагогическая инициатива» – для авторских образовательных и воспитательных практик; «Воспитатель созидателя» – для проектов в сфере научно-технического творчества, наставничества и развития воспитательной среды; «Народный ларец» – для практик, направленных на сохранение культурных и семейных традиций.

В третьем сезоне чтений свои практики от нашего региона представили 29 педагогов. Всего же в прошлом году участниками стали 2 047 учителей со всей страны. Во время заявочной кампании для участников проведут серию онлайн-лекций от ведущих экспертов, представителей власти и науки. Темы: современные подходы к воспитанию, наставничество, ценностные ориентиры в работе педагога.

«Педагог сегодня помогает молодому поколению не потеряться в потоке информации, а сформировать внутренние ориентиры – ответственность, сопричастность к судьбе страны и готовность созидать, – отметил генеральный директор платформы “Россия – страна возможностей” Андрей Бетин. – Чтения “Моя страна – моя Россия” – это пространство, где лучшие практики становятся общим достоянием, а разговор о ценностях переходит в реальные образовательные решения».