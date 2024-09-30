Более 250 преподавателей-организаторов Липецкой области, которые преподают предмет «Основы безопасности и защиты Родины», прошли практическое обучение в лагере «Авангард». Для педагогов прошёл трехдневный практический курс.

Учителя изучили тактическую медицину, инженерную и огневую подготовку, навигацию и радиосвязь, а также основы управления беспилотниками. Наставниками выступили профессиональные инструкторы лагеря «Авангард», преподаватели «Кванториума», специалисты областного Института развития образования. Лучшие педагоги поделились опытом организации военно-спортивных игр для учащихся.

По окончании программы участникам, которые успешно освоили курс, выдали удостоверения о повышения квалификации.

В новой программе предмета «Основы безопасности и защиты Родины» ставится акцент на обучение действиям при чрезвычайных ситуациях и военных угрозах, основам военной тактики и стратегии. Уроки ОБЗР проводятся по выбору школы для учеников с пятого по седьмой класс, а с восьмого по одиннадцатый класс этот предмет становится обязательным.

«Роль учителей в современном мире поистине огромна. Они не просто передают знания нашим детям, а вносят огромный вклад в воспитание, личностный рост. Закладывают нравственные основы. Новый предмет в наших школах и его учителя помогут школьникам воспитать патриотизм, обучат навыкам первой помощи и основам военного дела», – сказал на церемонии Игорь Артамонов.