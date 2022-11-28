Команда гимназии №12 Липецка приняла участие в съёмках программы «Передача знаний» на канале «Россия-Культура». Липецкие педагоги победили в соревновании сборную клуба «Учитель года Чеченской Республики», сообщает региональное управление образования.

В команду гимназии №12 «Гармония» вошли учителя Екатерина Ахонен, Олеся Булычёва, Екатерина Гончарова, Ирина Китаева и Ольга Дронова – капитан команды. Во время игры участники продемонстрировали профессиональные знания и навыки, поделились с телезрителями педагогическими секретами, выполнили интересные задания и рассказали о том, чем живет современная школа. Липецким педагогам вручили сертификаты на прохождение специального курса повышения квалификации в Академии Министерства просвещения России.

«От педагога во многом зависит будущее его учеников. Они мотивируют, учат верить в себя, раскрывают таланты и помогают детям выбрать жизненный путь. Липецкие учителя идут со временем, творчески подходят к своему делу, активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Наши учителя постоянно подтверждают свой профессионализм, побеждая в престижных конкурсах, выпуская медалистов и стобалльников»,– считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Передача знаний» — первая на российском телевидении профессиональная игра педагогов. Соревнуются команды из разных регионов страны. Капитаны – финалисты «Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2021». Это совместный проект Минпросвещения РФ и телеканала «Россия-Культура». Постоянным консультантом игроков выступает Министр просвещения России Сергей Кравцов.