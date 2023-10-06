Торжественный приём, приуроченный к Международному дню учителя, состоялся накануне в Липецком государственном академическом театре драмы имени Л.Н. Толстого. Лучшим педагогам региона вручены заслуженные награды и почётные звания.

«У каждого из нас в жизни есть наставники, учителя, которые воспитывают, несут свет и добро в окружающий мир. Спасибо вам за ваш труд. Добра никогда не бывает много», – сказал, поздравляя героев дня, вице-губернатор Липецкой области Анатолий Якутин. Начальник управления образования и науки Липецкой области Инесса Шуйкова напомнила, что каждый педагог должен быть в душе чуточку ребенок, как говорил Ушинский. «Только тогда он может зажечь искорку в душе каждого человека», – подчеркнула Инесса Шуйкова.

В Год педагога и наставника областные и ведомственные награды получили около 100 представителей педагогического сообщества региона. «Мы стараемся создавать достойные условия для работы учителей, строим новые школы и оснащаем их по лучшим стандартам, разрабатываем актуальные меры поддержки, – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. – Особые слова благодарности – ветеранам сферы образования, которые заложили сильнейшие педагогические традиции, подготовили много целеустремленных специалистов, развивающих сегодня наш регион».