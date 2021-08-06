Прием заявок и материалов на Всероссийский конкурс методических разработок урока, интегрирующего медиаобразование «Такие разные уроки, но в каждом мастера рука», в котором могут принять участие и педагоги из Липецкой обалсти, открыт до 1 ноября 2021 года. Профессиональный смотр проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Комитета Государственной Думы по образованию и науке.

Цели конкурса – обобщение и распространение передового воспитательного опыта, профессиональная самореализация учителей, использующих медиаобразование на уроках, повышение квалификации педагогов в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов через развитие интеллектуальных, творческих компетенций, компетенций в области медиаобразования. К участию приглашаются педагогические работники общеобразовательных организаций всех типов и видов. Жюри определит победителей и призеров по итогам экспертизы представленных на конкурс материалов до 20 декабря 2021 года. Авторы лучших работ награждаются дипломами. Участие в конкурсе бесплатное, сообщили в управлении образования и науки региона.

«Педагогическое сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Подробности об условиях проведения конкурса, требованиях к методическим разработкам – в положении о конкурсе. Вопросы по конкурсу, заявку и конкурсные материалы нужно направлять на адрес электронной почты mediapedagog@mail.ru.